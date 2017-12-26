Российский рубль во вторник днем продолжает укрепляться в парах с иностранными валютами. Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 27 декабря, составляют 57,73 руб. за американскую валюту и 68,54 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение на 46 и 55 копеек соответственно, сообщает Анна Бодрова, старший аналитик Альпари.

По ее словам, на стороне рубля продолжает играть фактор налогового периода, что отлично видно ввиду новостного вакуума и отсутствия иной информации и катализаторов. По итогам сессии вторника доллар США может закрепиться в коридоре 57,65-58,00 руб. Для того, чтобы говорить о возвращении к процессам восстановления, «американец» должен вернуться выше 58,25 руб.

Как поясняет Владислав Антонов, аналитик Альпари, важных событий до конца недели не ожидается. На низколиквидном рынке стоит ожидать незапланированных сильных ценовых колебаний. И движения будут как раз не в ту сторону, в которую ожидает большинство трейдеров.