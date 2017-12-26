В отсутствие западных игроков, которые праздновали католическое Рождество, рубль решил не терять времени и укрепился на 0,5%. Доллар утратил отметку 58 руб., евро ушел под уровень 69 руб.

«Российская валюта смогла продолжить укрепление в начале последней торговой недели в этом году. В пользу рубля выступили позитивные заявления властей на тему вопросов валютного контроля, о чем упомянули Банк России и Минфин. Также валюте помог пик налоговых выплат – теперь влияние этого фактора пойдет на спад. Также имеет место неуверенность игроков в отношении доллара», - рассуждает Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.

По его словам, потенциальное влияние со стороны нефтяного фактора для рубля неоднозначно. Не исключено, что с частичным возвращением на рынки иностранных игроков рубль подвергнется фиксации прибыли, однако торги в целом обещают быть спокойными.

«Ежедневные покупки валюты Минфином на сумму 12 млрд руб. пока не ослабляют рубль. Повышенный спрос на российские гособлигации по-прежнему сохраняется. Вероятнее всего укрепление рубля к отметке 57,70», - анализирует Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

На валютной секции Московской биржи в начале дня возможны попытки основных мировых валют отыграть часть потерь, понесенных днем ранее, в результате чего, несмотря на рост цен на нефть, доллар попытается закрепиться выше 58 рублей, прогнозирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс». Это будет связано с уходом поддержки рубля со стороны налогового периода – вчера прошли выплаты по НДПИ и «медведи» в американской валюте могут начать фиксировать прибыль по спекулятивным коротким позициям, что и поспособствует восстановлению пары USD/RUB. Однако, в случае если вечером нефть марки Brent продолжит восходящую динамику и сделает еще один шаг к годовым максимумам, спрос на рубли может вернуться на рынок, особенно учитывая предстоящее в среду размещение ОФЗ.

«Мы ожидаем, что в рождественскую неделю активность на финансовом рынке РФ будет заметно снижена по причине предпраздничных дней в России. Хотя отдельные рывки на рынки все же возможны», - прогнозирует Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital.