По словам Алены Афанасьевой, старшего аналитика ГК Forex Club, пара USD/RUB не только открыла торги «гэпом» вниз, но еще и продолжила падение, коснувшись минимума 57,52, невиданного с 30 октября текущего года.

«Все условия для этого созданы: доллар явно сдает позиции, даже несмотря на то, что все препятствия по американскому налоговому законопроекту устранены. Одновременно с этим, цены на нефть медленно, но верно идут вверх. И, похоже, этот тренд продлится, как минимум, в течение ближайшего квартала», - отмечает она.

Этим утром рубль отметился на 2-месячных максимумах в паре с долларом, пользуясь низкой ликвидностью и отсутствием иностранных игроков, которые продолжают праздновать католическое Рождество. Также поддержку российской валюте оказывают стабильно высокие цены на нефть и отсутствие позитивных импульсов со стороны доллара на международной арене. Сейчас наша валюта ощущает влияние локальных факторов, отмечает Роман Блинов, эксперт компании «Международный финансовый центр».

«До конца текущей недели значимых прорывов для рубля не ожидается. Но есть угроза смены траектории движения на возвращении ликвидности и иностранных спекулянтов, которые могут решить зафиксировать прибыль под конец года на привлекательных уровнях», - прогнозирует эксперт.