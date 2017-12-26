Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что курс биткоина в 2018 году серьезно упадет – цена криптовалюты установится на отметке 200-300 долларов.

По его словам, сегодня курс биткоина – 15 тысяч долларов. Однако эта криптовалюта характеризуется высокой волатильностью. Колебания криптовалюты стали результатом спекулятивных действий, сообщает агентство «Москва» .

«Я думаю, в будущем году курс биткоина серьезно упадет и, дай бог, будет стоить 200-300 долларов», - прогнозирует Аксаков.

Напомним, согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина, законодательное регулирование криптовалют, ICO и майнинга в России должно быть реализовано до 18 июля 2018 года.