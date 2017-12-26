22 декабря 2017 года в Горкинско-Ометьевском лесу «АК БАРС» Банк организовал семейный праздник «В Новый год - «АК БАРС», вперед!» для сотрудников и жителей Казани.

Для гостей была подготовлена насыщенная развлекательная программа. На сцене выступали взрослые и детские творческие коллективы и артисты Республики Татарстан. Сотрудники банка, их семьи и все желающие приняли участие в спортивных эстафетах и флешмобе. Особый восторг у взрослых и детей вызвало катание на собачьих упряжках и дог-шоу.

Гостей мероприятия поздравил Председатель Правления Банка Зуфар Гараев. Он пожелал всем оптимизма, крепкого здоровья и успехов в достижении поставленных задач в новом году. Мероприятие завершилось розыгрышем призов и праздничным салютом.