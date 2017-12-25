По результатам текущего года ВТБ нарастил оборот своего эквайрингового бизнеса на 40% - до 1,4 трлн рублей. Согласно прогнозам, доля банка на рынке эквайринга в России увеличится на 1 пп – до 12 %.

Увеличить оборот по эквайринговому бизнесу позволило участие банка в новых проектах. Кроме того, Группа обеспечила технологическую реализацию проекта по оплате покупок с помощью сервисов MasterPass, ApplePay и SamsungPay. Также в 2017 году ВТБ начал эквайринговое обслуживание платежного сервиса Alipay в своей POS-терминальной сети.

По словам директора департамента эквайринга банка ВТБ Алексея Киричека, на сегодняшний день POS-терминальная сеть ВТБ насчитывает 180 тысяч устройств.

«Приоритетными задачами Группы на 2018 год являются развитие эквайринга в сегменте малого-среднего бизнеса, сервисов переводов с карты на карту, подключение новых платежных систем и инновационных способов оплаты», - прокомментировал он.