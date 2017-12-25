ВТБ 24 разъяснил порядок работы мобильных и интернет-банков для физических и юридических лиц в период новогодних праздников, сообщили в пресс-службе финучреждения.



Напомним, с 1 января 2018 года ВТБ 24 присоединяется к ВТБ. В связи с этим мобильный и интернет-банк для физлиц будут переименованы в «ВТБ-Онлайн», а интернет-банк и мобильный банк для юрлиц в «ВТБ Бизнес Онлайн».

Так, в «ВТБ-Онлайн» с 1 по 3 января (мск) будут недоступны операции по срочным вкладам : открытие/закрытие вкладов, пополнение/снятие средств со вклада. «В связи с проведением регламентных работ в «ВТБ-Онлайн» будет работать со следующими ограничениями: 1 января с 22:45 до 03:00 2 января (мск) интернет-банк буден недоступен для входа и совершения операций. 1 января с 14:45 до 03:00 2 января (мск) будет недоступен для входа и совершения операций мобильный банк», — говорится в сообщении.

Переводы в другие банки в иностранной валюте, оформленные в «ВТБ-Онлайн» после 13:00 29 декабря (мск), будут исполнены 9 января. Переводы в другие банки в рублях, оформленные в «ВТБ-Онлайн» после 15:30 29 декабря (мск), будут исполнены 9 января.

Переводы внутри ВТБ в рублях и иностранной валюте, оформленные в «ВТБ-Онлайн» после 12:00 31 декабря (мск), будут исполнены 4 января; до 14:00 (мск) в период с 3 по 8 января — будут исполнены текущим днем; после 14:00 (мск) в период с 3 по 8 января — будут исполнены на следующий день.

«В связи с проведением регламентных работ «ВТБ 24 Бизнес Онлайн» будет недоступен для входа и совершения операций в период с 19:30 31 декабря (мск) по 12:30 1 января (мск)», — говорится в релизе.

Безналичные платежи (платежные поручения, платежные требования, инкассовые поручения, аккредитивы), направленные 29 декабря до 16:00 для Москвы и Московской области и до 16:30 по местному времени для всех остальных регионов, будут обработаны 29 декабря; поступившие в финучреждение после указанного времени и без отметки «Исполнить во внеоперационное время», — 9 января; межбанковские переводы, отмеченные в системе как «Исполнить во внеоперационное время», будут обработаны 29 декабря до 20:00 местного времени (на территории Калининградской области 29 декабря до 19:00 местного времени).

Платежи в долларах США и евро, направленные 29 декабря до 13:00 по местному времени, будут обработаны 29 декабря; поступившие в банк после указанного времени, — 9 января. Платежи в английских фунтах и канадских долларах, поступившие 28 декабря до 13:00, будут обработаны в тот же день; платежи, поступившие в банк после указанного времени, будут заведены в АБС банка 9 января.

Платежи в швейцарских франках, белорусских рублях и казахских тенге, поступившие 28 декабря до 11:00 будут обработаны в тот же день; поступившие в банк после указанного времени, — 9 января.

Платежи в других иностранных валютах, поступившие 27 декабря до 11:00 будут обработаны 27 декабря; поступившие в банк после указанного времени, — 9 января.

Поручения/распоряжения на покупку-продажу иностранной валюты по льготному курсу, направленные по системе «ВТБ 24 Бизнес Онлайн» и принятые банком 29 декабря до 23:50 по местному времени, будут обработаны 29 декабря. Поручения/распоряжения на покупку/продажу иностранной валюты по стандартному курсу, принятые банком 29 декабря до 16:00 для Москвы и Московской области и до 16:30 по местному времени для всех остальных регионов, — 29 декабря; поступившие в банк после указанного времени, — 9 января.

В ВТБ 24 также добавили, что внутрибанковские переводы (включая межфилиальные), направленные по системе «ВТБ 24 Бизнес Онлайн» 29 декабря, будут обработаны в тот же день. Заявления на подключение пакета услуг, изменение пакета, а также расторжение пакета услуг, направленные 29 декабря до 16:00 по местному времени, будут обработаны в этот же день.

«Размещение денежных средств в депозиты и в форме неснижаемого остатка: заявления, направленные 29 декабря до 16:00 по местному времени, будут обработаны 29 декабря. Заявления, направленные после указанного времени, а также 30—31 декабря, будут обработаны 9 января. Заявление на подключение к системе «ВТБ 24 Бизнес Онлайн»: предельное время предоставления документа в офис банка и ввод системы в эксплуатацию — 13:00 29 декабря по местному времени», — заключили в пресс-службе.