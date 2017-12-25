В Тюменской области вынесен приговор по уголовным делам о хищении из бюджета более чем 50 млн рублей. Речь идет о махинациях с лизинговыми субсидиями, следует из сообщения региональной прокуратуры.

Центральный районный суд Тюмени признал фигурантов дела — генерального директора ООО «Деловой мир», генерального директора ООО «Европром», а также юриста — виновными по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, то есть в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В соответствии с региональным законодательством субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется государственная поддержка в форме субсидии на лизинг оборудования в виде возмещения затрат по уплате первого взноса при заключении такого договора. Мошенники разработали схему хищения бюджетных средств за счет оформления фиктивных договоров лизинга оборудования с использованием подставных фирм. Руководители этих фирм по указанию злоумышленников представляли поддельные документы в Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Департамент, не подозревая обмана, перечислял фирмам бюджетные субсидии, которые мошенники похищали.

В общей сложности в 2014—2016 годах таким способом из бюджета области было похищено более 50 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела арестовано имущество злоумышленников (оборудование, автомашина, денежные средства) на общую сумму более 31 млн рублей. Добровольно ими возмещено 4 млн рублей.



Каждый из трех подсудимых приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с них оставшуюся сумму ущерба и обратил взыскание на арестованное в ходе следствия оборудование и имущество. Приговор в законную силу пока не вступил.