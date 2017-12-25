В Железногорске Курской области вынесен приговор членам преступной группы, обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере. Как следует из сообщения МВД, похищены деньги у банка.

По версии следствия, члены преступной группы оформляли потребительские кредиты на подставных лиц. В состав группы входили семь местных жителей.

Роли в группе были четко распределены. Часть участников подбирала будущих клиентов банка. Как правило, на роли заемщиков выбирались лица, ведущие асоциальный образ жизни. За небольшое вознаграждение подставные лица направлялись с фиктивными документами в кредитное учреждение, где один из фигурантов уголовного дела — работник банка — одобрял им заем, заведомо зная, что кредиты погашаться не будут.

Общий ущерб, нанесенный банку, составил более 20 млн рублей. По всем фактам было возбуждено около 30 уголовных дел, объединенных в одно производство. Сотрудниками полиции проведены десятки различных экспертиз, позволивших доказать преступную деятельность обвиняемых.



В отношении всех фигурантов уголовного дела Железногорским городским судом вынесен обвинительный приговор. После обжалования в Курском областном суде обвинительный приговор остался в силе. Участникам организованной преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от трех до восьми лет в зависимости от их роли в преступной схеме.