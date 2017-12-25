Пользователи криптовалютной биржи HitBTC уже больше двух недель испытывают проблемы с выводом всех криптовалютных активов из-за невозможности проведения транзакций.

Многие пользователи убеждены, что заблокированные средства находятся под угрозой, а HitBTC осуществляет мошенническую схему, однако каких-либо доказательств в пользу таких обвинений пока что нет, следует из сообщений на форуме HitBTC . Один из пользователей отследил перевод 15 млн XRP с HitBTC на счет на Poloniex и утверждает, что это все резервы Ripple на бирже.

Представители организации пока не комментируют сложившеюся ситуацию, хотя Twitter-страница активно пополняется новыми постами, сообщает ForkLog .