Комитет по безопасности СРО «МиР» зафиксировал на прошлой неделе (18—24 декабря) значительный рост числа кибератак на игроков микрофинансового рынка, которые являются членами этой саморегулируемой организации: на личные и корпоративные почтовые ящики сотрудников многих компаний поступали письма с вредоносными вложениями: вирусами, шифровальщиками, «червями». Об этом говорится в релизе СРО.

«В октябре — ноябре и даже начале декабря мы отмечали снижение активности мошенников, которые запускали вредоносные рассылки с целью вывода денежных средств. Однако на прошлой неделе активность хакеров выросла в несколько раз. То есть прогнозы, озвученные ранее Банком России, сбываются», — сообщил председатель комитета по безопасности СРО «МиР» Антон Грунтов.

В СРО напоминают, что ранее заместитель начальника главного управления по безопасности и защите информации Банка России Артем Сычев заявлял, что хакеры готовят нечто «неприятное к концу года — когда самый пик платежей, когда внимание сотрудников падает».

По прогнозу Грунтова, повышенная частота хакерских атак на МФО продлится вплоть до конца новогодних праздников. «Предновогодний всплеск хакерских атак прослеживается систематически. В эти дни люди и компании уделяют меньше внимания безопасности. Количество операций банков и МФО существенно возрастает, в них труднее вычислить мошенничество. Антифродовые системы компаний в такие дни работают в режиме, близком к аварийному», — пояснил он.



«В настоящее время комитет по безопасности СРО «МиР» ведет активную работу по информированию МФО о кибератаках и вариантах противодействия им. К сожалению, такие инциденты могут привести к приостановке бизнеса и огромным финансовым потерям. Тем не менее пока мы видим, что компании справляются с этой проблемой в рабочем режиме. Также у комитета по безопасности есть варианты противодействия злоумышленникам, если ситуация будет усугубляться», — сообщила директор СРО «МиР» Елена Стратьева.