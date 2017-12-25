В течение 2017 года Сбербанк предоставил финансирование «ТрансФин-М» на общую сумму более 8 млрд рублей, уточняет лизингодатель.
Сбербанк в декабре открыл лизинговой компании «ТрансФин-М» три кредитные линии на общую сумму 3,15 млрд рублей. Кредиты предоставлены на срок более пяти лет и предназначены для рефинансирования затрат в рамках текущей деятельности, отмечается в сообщении лизинговой компании.
В течение 2017 года Сбербанк предоставил финансирование «ТрансФин-М» на общую сумму более 8 млрд рублей, уточняет лизингодатель.
Как указывает генеральный директор «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов, компания начала сотрудничать со Сбербанком еще в 2013 году. «Благодаря финансированию, привлеченному в Сбербанке, наша компания успешно реализует стратегию диверсификации бизнеса, принятую советом директоров в 2014 году», — поясняет он.
В компании подчеркнули, что ее основной задачей в рамках стратегии диверсификации портфеля является развитие глубоких компетенций в ключевых отраслях. «Компания уже сформировала сильные компетенции в железнодорожной отрасли. Сегодня «ТрансФин-М» помимо финансового лизинга предоставляет парк универсальных полувагонов, крытых вагонов и цистерн в аренду, а также оказывает участникам отрасли услуги по перевозке грузов и ремонту подвижного состава, — говорится в релизе. — В целях диверсификации бизнеса прежде всего рассматриваются отрасли, которые являются основными поставщиками грузов на железную дорогу: уголь, руда, нефть и нефтепродукты, зерно и другие, что дает возможность получить синергетический эффект с операционным направлением компании, а также предоставлять грузовладельцам полный комплекс логистических услуг».
На сегодняшний день с лизинговой компанией «ТрансФин-М» сотрудничают порядка 25 банков, объем кредитного портфеля составляет более 129 млрд рублей.
ПАО «ТрансФин-М» — одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Компания учреждена в 2005 году негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние». По итогам девяти месяцев 2017 года объем нового бизнеса по сумме договоров лизинга составил 74 млрд рублей, совокупный размер лизингового портфеля превысил 305 млрд.
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