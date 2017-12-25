Григорий Ивлиев в ходе пресс-конференции Роспатента «Интеллектуальные права в контексте цифровой эпохи»сообщил о готовности к работе с технологией блокчейн.

По его словам, у организации есть конкретные предложения по «блокчейн-патент-проекту», и эти предложения уже реализуются. «Мы готовы реализовывать самые лучшие проекты, которые сейчас существуют в технологической сфере, те, которые обеспечивают именно эту блокчейновскую систему аналитики и принятия решений. Почему блокчейн? Для нас надежнее, проще, быстрее, эффективнее», - заявил Ивлиев, добавив, что банковская система наиболее готова к технологии блокчейн.

«Мы готовы к этой технологии, мы работаем с банками над этими вопросами, это будет не просто блокчейн-регистрация, а переход прав на интеллектуальную собственность, это сопряжение интеллектуальной собственности, это финансовые операции по отчуждению и лицензированию интеллектуальной собственности», - также рассказал глава Роспатента, сообщает Прайм .