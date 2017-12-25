Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности банку «Возрождение» до уровня «ruВВВ-». По рейтингу установлены «развивающийся» прогноз и статус «под наблюдением», следует из релиза RAEX.



«Снижение рейтинга связано с неопределенностью относительно дальнейшего потенциала и стратегии развития кредитной организации, а также принципов корпоративного управления на фоне ожидаемой в ближайший квартал смены ключевых собственников банка по требованию регулятора. Кроме того, агентство отмечает репутационные риски и возможное снижение лояльности клиентов на фоне санации сестринского ПАО «Промсвязьбанк», что обусловило установление статуса «под наблюдением» по рейтингу. Давление на рейтинг оказывает невысокий уровень достаточности капитала (на 1 декабря 2017 года Н1.0 равен 12,8%, Н1.2 — 8,6%, Н1.1 — 8,6%) в сочетании с его слабой устойчивостью к реализации кредитных рисков: на 1 декабря 2017 года норматив достаточности основного капитала банка выдерживал полное обесценение не более 3,7% остатка ссудной задолженности без нарушения норматива Н1.2», — говорится в сообщении.

По мнению RAEX, позитивно на рейтинг банка «Возрождение» влияют умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти ввиду высокой социальной значимости банка, сильные конкурентные позиции на банковском рынке (в частности, в столичном регионе) и широкая география деятельности. Помимо этого, эксперты позитивно оценили низкую концентрацию активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 1 декабря 2017 года крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили 17%) и невысокий уровень концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах.

«Предписание Банка России о снижении доли основных акционеров будет выполнено в полной мере и в установленные регулятором сроки (90 дней). После чего мы рассчитываем, что рейтинговые агентства в своей оценке будут опираться прежде всего на наши финансовые и операционные показатели деятельности», — прокомментировал председатель правления банка «Возрождение» Марк Нахманович.