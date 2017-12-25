На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект о внесении изменения в статью 430 НК РФ, которым предлагается освободить от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование предпринимателей, получивших за расчетный период доход менее 50 тысяч рублей.

Действующий подход к уплате фиксированных страховых взносов не позволяет начинающим предпринимателям адаптироваться в своей деятельности и не дает им времени для безболезненного вхождения на рынок, напоминает портал «Современный предприниматель» .

По мнению авторов, 50 тысяч рублей – это минимум, необходимый для возникновения обязанности по уплате пенсионных страховых взносов, который позволит избежать убытков, связанных с изысканием денежных средств при отсутствии дохода либо при получении минимального дохода.