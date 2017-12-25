Разработчик джейлбрейков Элиас Лимнеос выпустил приложение для майнинга MobileMiner, которое позволяет добывать криптовалюты с помощью айфонов с современной процессорной архитектурой ARM64.

Сейчас MobileMiner в фоновом режиме может добывать Bitcoin, Litecoin, Etherium, Monero и Electroneum. После выбора криптовалюты пользователь может подписаться на уведомления. Остановить процесс добычи криптовалюты можно нажатием одной кнопки, сообщает Inc .

При использовании приложения, полная разрядка батари наступает за три-четыре часа.