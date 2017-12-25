Новикомбанк запускает эмиссию карт российской платежной системы «Мир» с технологией бесконтактной оплаты.

Ранее Новикомбанк реализовал аналогичный проект с международными платежными системами Mastercard и Visa. «Таким образом, банк полностью завершил проект по оснащению карт технологией бесконтактной оплаты. Это современный, безопасный платежный инструмент, который полностью соответствует международному стандарту для операций по банковским картам с чипом», — говорится в релизе кредитной организации.



Бесконтактная карта «Мир» позволяет совершать покупки на сумму до 1 тыс. рублей без ввода ПИН-кода. Кроме того, держатели бесконтактных карт «Мир» Новикомбанка получат возможность использовать карты в качестве универсального проездного билета в метро и наземном транспорте в таких городах, как Санкт-Петербург, Самара и Новосибирск.