Вопрос объединения Промсвязьбанка, «ФК Открытие» и Бинбанка пока не решен, бизнес-модель работы банков обсуждается. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в понедельник в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Как дальше будет развиваться бизнес-модель банков, мы как раз и обсуждаем. Где-то возможен эффект синергии между этими банками, где-то, может быть, им придется продать часть активов. Обсуждаем, нужно ли их объединять или нет — эти вопросы еще не решены. Для нас задача — создать эффективную бизнес-модель для этих банков», — сказала она.

Ранее Михаил Задорнов (в настоящее время является главой ВТБ 24, с 1 января 2018 года займет пост председателя правления «ФК Открытие») в интервью газете «Коммерсантъ» допустил, что в дальнейшем с «ФК Открытие» могут быть объединены Бинбанк и Промсвязьбанк.

Собственники Бинбанка и «ФК Открытие» обратились к ЦБ за помощью в санации этих кредитных организаций. В середине декабря также стало известно о финансовом оздоровлении Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). С августа 2017 года банк «ФК Открытие» находится в процедуре санации, функции временной администрации по управлению банком регулятор передал ФКБС.