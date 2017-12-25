Группа аналитиков американского банковского холдинга Morgan Stanley под руководством Джеймса Фоссета провела исследование и пришла к выводу, что реальная стоимость первой криптовалюты может равняться $0.

В исследовании Фоссет указал на факторы, усложняющие определение реальной стоимости криптовалюты. Так, не существует процентных ставок, привязанных к курсу биткоина, что, по его мнению, доказывает — это не валюта, сообщает ForkLog . У биткоина больше сходства с драгоценными металлами, такими как золото, но, в отличие от золота, он не имеет реальных «эквивалентов» в реальном мире.

Единственное, в чем он признает ценность крупнейшей криптовалюты — это в качестве платежной платформы. Но платежная система биткоина столкнулась с проблемой масштабирования и ростом транзакционных комиссий. Дневной объем покупок составляет всего $300 млн против $17 млрд в системе Visa.

На данном этапе биткоин в качестве платежной системы принимается небольшим числом компаний, но, как указывает Фосетт, это число невелико и со временем становится все меньше (подразумеваются крупные компании, топ-500). «Если никто не будет принимать эту технологию в качестве платежной системы, тогда ее значение будет равно 0», — комментирует эксперт.