Минфин в рамках программы повышения финансовой грамотности населения не рекомендует россиянам работать с криптовалютами, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, совместно с Центробанком реализуются программы в школах, подготовка преподавателей, работа в средствах массовой информации. Поэтому такие программы действительно реализуются.

«Считаем, что эффект есть, он идет, конечно, постепенно, но наши люди уже становятся осторожными в своих финансовых операциях», — цитирует RNS Силуанова.

Но работать с криптовалютами гражданам не рекомендуется. «Да, это точно, рекомендация такая есть», — сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Минфин предлагает регулировать обращение и операции с криптовалютами подобно операциям на рынке ценных бумаг и допустить к торгам такими инструментами только профучастников.

«Минфин здесь непосредственно участвует, поскольку мы готовим законодательство, которое регулирует порядок обращения, выпуска так называемых криптовалют, с тем, чтобы обеспечить такое же регулирование этих инструментов, такое же, как и регулирование с точки зрения валютного регулирования или регулирования ценных бумаг. Поэтому министерство финансов подготовило законопроект, который сейчас уже рассматривается, и который будет определять порядок выпуска, порядок налогообложения, порядок покупки и обращения (криптовалют. — RNS )», — заявил он.

Глава Минфина пояснил, что целью данного законопроекта является — оградить граждан России от инвестиций в высокорискованные инструменты с высокой волатильностью.