На 17.00 по мск. курс крупнейшей криптовалюты вырос на 7,12% и составляет $14,269 млрд по данным СoinМarketСap . При этом рыночная капитализация биткоина превышает $239 млрд. Капитализация всех криптовалют - более $556 млрд.

Напомним, в конце прошедшей недели многие криптобиржи испытали настоящий шок, когда курс практически всех криптовалют обвалился. Но курс биткоина вполне вероятно имеет все шансы откорректироваться от текущего уровня цен в ближайшее время.

Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» допускает, что курс все-таки может опуститься ниже $10 тыс. до конца текущего года. Таким образом, многие участники рынка зафиксируют прибыль в открытых позициях, а покупатели, верящие в бесконечный рост, попадут под холодный душ.