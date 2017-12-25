Сбербанк разработал и внедрил уникальное технологическое решение, благодаря которому у клиентских менеджеров корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка появились мобильные рабочие места.

Как следует из сообщения кредитной организации, клиентские менеджеры Sberbank CIB могут на своих планшетах в режиме онлайн получить доступ к необходимым для работы информации и сервисам.

По словам вице-президента Сбербанка, руководителя Департамента крупнейших клиентов Сергей Бабаяна, работа с крупнейшими клиентами специфична: она требует идеального сервиса, максимальной оперативности и особого подхода к безопасности.

«В нашем решении, аналогов которому нет на рынке, в полной мере учтены все эти требования. Для Сбербанка очень важно в любой момент оставаться на связи с клиентом и быть готовым в любой момент решить все его вопросы. Новая технология позволяет нашим менеджерам быть всегда рядом с клиентом и демонстрировать первоклассный сервис», - отметил он.