Уточнения касаются порядка возобновления операций по счетам клиентов банков.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, которым вносятся изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения порядка возобновления операций по счетам клиентов банков, которым было отказано в банковском обслуживании в связи с подозрением нарушения законодательства об отмывании доходов.
При устранении оснований, в соответствии с которыми было принято решение об отказе от проведения операций, банки обязаны представить сведения об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания, сообщает «Современный предприниматель».
Кроме того, если банк принимает решение об отказе от проведения операции по счетам лица или об отказе от заключения с ним договора банковского счета (вклада), то клиент вправе представить в банк документы, подтверждающие отсутствие оснований для принятия решения об отказе. Такие документы будут рассмотрены в срок не позднее 10 рабочих дней.
Комментарии: 1
Хоть что-то, СПАСИБО. Теперь проще станет узнавать причины об отказе в проведении операции. А еще лучше довести до кредитных учреждений истину, что отказать могут по 115-му в проведении операции, по которой не предоставлены документы, либо подозрение в легализации. Ключевое слово "операция", т.е. конкретная. А то запросят за полгода документы, не известно каким образом рассмотрят, и, даже при наличии пройденных проверок с налоговой, выносят решение об отказе в проведении любой попавшейся операции, а потом в суде доказывают, "мы сделали анализ операций по счету.....". А ты в этот момент не работаешь, клиенты уходят, сотрудники разбегаются, долги растут....
А еще на законодательном уровне нужно закрепить планку по процентам: снятия наличности и перевода денежных средств на свой счет в другие кредитные учреждения, а то доходит до 10%. Не плохой заработок на использовании ФЗ-115, суды выносят 50/50 решения по 10%. Слышал заработок одного из банков на этом 1000000000 рублей.