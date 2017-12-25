Госдума приняла в третьем чтении законопроект, которым вносятся изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения порядка возобновления операций по счетам клиентов банков, которым было отказано в банковском обслуживании в связи с подозрением нарушения законодательства об отмывании доходов.

При устранении оснований, в соответствии с которыми было принято решение об отказе от проведения операций, банки обязаны представить сведения об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания, сообщает «Современный предприниматель».

Кроме того, если банк принимает решение об отказе от проведения операции по счетам лица или об отказе от заключения с ним договора банковского счета (вклада), то клиент вправе представить в банк документы, подтверждающие отсутствие оснований для принятия решения об отказе. Такие документы будут рассмотрены в срок не позднее 10 рабочих дней.