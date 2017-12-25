Госдума приняла в третьем чтении законопроект, которым вносятся изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения порядка возобновления операций по счетам клиентов банков, которым было отказано в банковском обслуживании в связи с подозрением нарушения законодательства об отмывании доходов.

При устранении оснований, в соответствии с которыми было принято решение об отказе от проведения операций, банки обязаны представить сведения об этом не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания, сообщает «Современный предприниматель» .

Кроме того, если банк принимает решение об отказе от проведения операции по счетам лица или об отказе от заключения с ним договора банковского счета (вклада), то клиент вправе представить в банк документы, подтверждающие отсутствие оснований для принятия решения об отказе. Такие документы будут рассмотрены в срок не позднее 10 рабочих дней.