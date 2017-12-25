Неизвестные хакеры используют Facebook Messenger для распространения бота для майнинга Monero. Об этом сообщается в блоге TrendLabs, подразделения Trend Micro, которое занимается проблемами кибербезопасности.

Бот Digmine впервые был обнаружен в Южной Корее, но хакеры уже распространили бота и в других странах, таких как Украина, Азербайджан, Вьетнам, Таиланд, Венесуэла и Филиппины. С учетом способа дистрибуции бота, он скоро появится и в других регионах мира, сообщает Trend Micro .

Digmine поражает только пользователей десктопной версии приложения, использующих браузер Google Chrome. Онсодержится в файле вида video_xxxx.zip. Если открыть такой ролик в Facebook Messenger через Chrome, вирус скачает и запустит на зараженном компьютере майнер криптовалюты Monero. Бот также устанавливает расширение для Chrome, которое ворует учетные записи Facebook для распространения майнингового ПО.

Facebook уже удалил многие связанные с Digmine ссылки и продолжает борьбу с хакерской атакой.