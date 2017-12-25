Владелец концерна «Россиум» и МКБ Роман Авдеев согласовал покупку Otkritie Capital International с английским финансовым регулятором Financial Conduct Authority (FCA). Об этом рассказали РБК два источника на финансовом рынке, человек, близкий к МКБ, и подтвердил сам Авдеев.

Так, 18 декабря FCA согласовало сделку, сообщил РБК Роман Авдеев: «До Нового года сделка будет закрыта. Сделка денежная, цена кажется мне привлекательной», — отметил он, отказавшись назвать точную стоимость. По его словам, в компании будет проведен ребрендинг и изменится название.

На момент публикации в FCA, Otkritie Capital, «Россиуме», «Открытие Холдинге» не ответили на запросы РБК.

Сообщение о подготовке сделки появилось в начале сентября на сайте концерна «Россиум», а представитель «Открытие Холдинга» тогда подтвердил готовящуюся сделку РБК. «Закрытие сделки по приобретению Otkritie Capital International Limited будет осуществлено после получения всех необходимых регуляторных и иных согласований», — говорили в концерне Авдеева.

В сентябре Авдеев называл сделку возможностью укрепить конкурентные преимущества и улучшить продуктовое предложение для компании. «Приобретение Оtkritie Capital International Limited даст ощутимый синергетический эффект с существующим бизнесом концерна «Россиум» и мощный стимул к дальнейшему эффективному развитию бизнеса по операциям на финансовых рынках», — говорил он РБК.

Два источника РБК, близкие к продавцу и покупателю, рассказывали тогда РБК, что к активу «Открытия» концерн Авдеева присматривался давно, а договориться смог только в сентябре. До или после санации банка «ФК Открытие», ранее подконтрольного «Открытие Холдингу», были достигнуты эти договоренности, собеседники РБК тогда уточнять не стали. По словам одного из источников, сделка проходила не в рамках санации банка «ФК Открытие», но «санация ее несколько простимулировала».

Инвестиционная компания Otkritie Capital International Limited (Великобритания) входит в состав «Открытие Холдинга». В периметр санации банка «ФК Открытие» в отличие от ряда других активов холдинга (кроме банка, это Росгосстрах», банк «Траст», «Росгосстрах Банк», НПФ «Лукойл-Гарант», «НПФ электроэнергетики», НПФ РГС, «Открытие брокер», «Точка» и «Рокетбанк», а также еще примерно два десятка юрлиц) она не попала.