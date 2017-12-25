Банк «Северный Кредит» на своем сайте сообщил об исчезновении руководства. Кредитной организацией заинтересовались лица, которые привели ее «к плачевному итогу», говорится в сообщении.

«Приобретя в 2017 году значимый пакет акций и заняв в этом же году руководящие посты в КБ «Северный Кредит», они смогли влиять на финансовые операции. В настоящее время КБ «Северный Кредит» подано заявление в правоохранительные органы. Врио председателя правления Сергей Крылов, а также ряд сотрудников, назначенных новыми акционерами банка, исчезли», — отмечают в банке.

Кроме того, «Северный Кредит» поблагодарил клиентов, не теряющих надежду на то, что банк преодолеет все возникшие трудности.

«Банк благодарит всех своих клиентов, партнеров и просто неравнодушных людей, которые до последнего переживали за банк и его будущее, надеясь на то, что это очередные трудности, которые банк вновь преодолеет. Ведь он сильный, он все сможет. Он — родной», — говорится в документе.

При этом в финучреждении подчеркнули, что о своих сбережениях клиенты КБ «Северный Кредит» могут не беспокоиться.

В пятницу, 22 декабря, банк сообщил о техническом сбое в процессинговом центре, в связи с которым кредитная организация временно ограничила максимальный суточный объем операций физлиц. «Клиенты банка имеют возможность снять наличные денежные средства в банкоматах до 15 тысяч рублей в сутки», — отмечали в банке. А 23 декабря «Северный Кредит» проинформировал о снижении суточного лимита на снятие наличных до 5 тыс. рублей. При этом уточнялось, что «технические проблемы, связанные с оплатой товаров и услуг при помощи POS-терминалов банка, исправлены». В понедельник заместитель губернатора, начальник областного департамента финансов Вологодской области Валентина Артамонова сообщила, что 25 декабря банком принято решение о прекращении финансовых операций. «Одной из возможных причин сложившейся ситуации явились недобросовестные действия работников банка », — сказала она. По словам источника Банки.ру, с 25 декабря «Северный Кредит» отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).