Банк «Открытие» запустил новое решение для групп компаний, которое позволит оптимизировать использование ликвидности.

Общий лимит зонтичного овердрафта устанавливается на всю группу (юридические лица – резиденты РФ) и зависит от ее совокупных оборотов, говорится в сообщении кредитной организации.

«Зонтичный овердрафт – это продукт, которого не хватало в нашей линейке продуктов управления ликвидностью. Мы надеемся, что крупные клиенты, возобновляющие сотрудничество с банком, будут довольны теми улучшениями, которые мы для них подготовили», – отметила Мария Субботина, управляющий директор по стратегии корпоративного бизнеса банка «Открытие».

В числе преимуществ нового продукта: финансирование в размере общего лимита овердрафта для каждой компании группы; единая процентная ставка; одно общее соглашение о предоставлении овердрафта; отдельный учет задолженности компаний-заемщиков; автоматическое погашение текущей задолженности за счет средств всей группы компаний.