Банк «Левобережный» расширил возможности кредитования без обеспечения для представителей малого и среднего бизнеса.

Как комментирует Елена Севостьянова, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса, раньше по требованию банка необеспеченная залогом часть в доле кредитов, овердрафтов и гарантий должна была составлять не более трех миллионов рублей. Теперь из этого требования исключены овердрафты и гарантии. Клиент может иметь овердрафт без залога в размере расчетного лимита, банковскую гарантию в необходимой сумме для исполнения контракта и при этом получить дополнительно кредит с частичным залогом, сообщает кредитная организация.