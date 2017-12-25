Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Межтопэнергобанке, в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу на общую сумму 6 млрд 77,053 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте АСВ.

Наибольшая часть недостачи (2 млрд 707,475 млн рублей) проходит по статье «прочие активы»: главным образом это средства, внесенные в уставные капиталы третьих лиц. Недостача по данному активу обусловлена отсутствием в ЕГРЮЛ сведений о владении банком долями в капитале ООО «Оршинские зори» в размере, отраженном на балансе банка (2,111 млрд рублей), поясняют в АСВ. При этом активы (недвижимое имущество), которые, в соответствии с данными бухгалтерского учета, подлежали внесению банком в качестве вклада в уставный капитал указанной организации, находятся, согласно сведениям из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в собственности банка и учтены по итогам проведенной инвентаризации в качестве вновь выявленного имущества. Оставшаяся сумма недостачи по «прочим активам» приходится на требования по «прочим операциям» и связана с отсутствием их документального подтверждения.

Также выявлена недостача на сумму 2 млрд 21,726 млн рублей, которая приходится на кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам, и связана с отсутствием оригиналов кредитных договоров.

Остальная часть недостачи приходится на основные средства и материальные активы — 1 млрд 347,852 млн рублей, в том числе 1 млрд 277,099 млн приходится на недвижимое имущество, принятое банком в качестве отступного в счет погашения кредитных договоров. Недостача обусловлена отсутствием регистрации права собственности банка в ЕГРН.

«По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе контрагентам направляются претензионные письма, осуществляется подбор документов для государственной регистрации права собственности банка на объекты недвижимого имущества», — подчеркивается в сообщении АСВ.

Кроме того, в ходе инвентаризации выявлено имущество в количестве 11 054 единиц, не учтенное на балансовых счетах банка, в том числе 217 объектов недвижимого имущества, которые банк планировал внести в качестве вклада в уставные капиталы третьих лиц.

Напомним, лицензия у Межтопэнергобанка была отозвана 20 июля этого года, а 20 сентября Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом . Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 20 сентября 2018 года. По последним оценкам, «дыра» в балансе банка достигает почти 10,3 млрд рублей.



В ноябре ЦБ сообщал о выявлении временной администрацией признаков вывода активов из Межтопэнергобанка.