Агентство по страхованию вкладов 26 декабря начинает расчеты с вкладчиками банка «Канский» (поселок Березовка Березовского района Красноярского края), у которого 13 декабря этого года была отозвана лицензия. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Согласно полученному агентством реестру обязательств КБ «Канский», за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,8 млрд рублей могут обратиться порядка 7,1 тыс. вкладчиков, в том числе около 80 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, с требованиями на сумму около 9,3 млн.

Страховое возмещение будет выплачиваться в 11 субъектах РФ, в том числе в Красноярском крае за выплатой страховки на сумму около 921 млн рублей могут обратиться порядка 4,6 тыс. вкладчиков.

Прием заявлений на выплату компенсаций по вкладам и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются в период до 26 декабря 2018 года через Сбербанк (см. перечень доступных подразделений ), а о дальнейших выплатах АСВ сообщит дополнительно.



Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая (включая проценты), но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются исходя из условий каждого конкретного договора. По банковскому счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 13 декабря 2017 года.

