Ассоциация «Финтех» (АФТ) займется в следующем году разработкой концепции правового регулирования использования информации о действиях пользователей в цифровом пространстве. Проект утвердил наблюдательный совет ассоциации под председательством первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой.

Проект «Цифровой профиль» находится в стадии планирования разработки концепции. Он является частью направления «Удаленная идентификация и менеджмент цифровой идентичности», также утвержденного набсоветом АФТ. Однако проект по биометрии «Удаленная идентификация» находится уже на стадии завершения основной фазы: в Госдуме в конце года принят соответствующий законопроект, напоминает ТАСС .