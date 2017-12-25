В результате финансового спада и минимального количества валютных инструментов на Московской бирже доллар США в первые минуты сессии взлетел выше 59 руб., а затем так же стремительно спустился к минимуму двух месяцев, сообщает Анна Бодрова, старший аналитик Альпари. При этом торговые объемы показывают, что сделок примерно вдвое меньше, чем в обычную сессию. Доллар США отыграет весь спад обратно, как только рынок вернется в свое более-менее здоровое состояние. «Американцу» нужно вернуться выше 58,25 руб. для того, чтобы больше не срываться вниз.

Как прогнозирует Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club, к завершению недели российская валюта потеряет такой фактор поддержки, как налоговый период, когда традиционно высок спрос на рублевую ликвидность.

«Также существуют риски снижения цен на нефть, если данные по коммерческим запасам в США будут демонстрировать рост, что вполне вероятно, учитывая увеличение запасов бензина. Кроме того, стоит отметить, что к завершению недели в преддверии длинных праздничных выходных, начнется фиксация прибыли. Также надавить на рубль могут и опасения новых санкций со стороны США. В итоге пара USD/RUB может начать движение в район уровня 59,00», - поясняет эксперт.

«За час до окончания основной сессии доллар упал на 0,7%, отступив ниже 58 рублей, евро потерял 0,6%, до 68,8 рубля, - констатирует Богдан Зварич,старший аналитик ИК «Фридом Финанс». - В результате сегодняшних торгов американская валюта, за счет поддержки рубля со стороны налогового периода и высоких цен на нефть, сделала еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 57,7 рубля. Ее пробой будет сигнализировать о возможном достижении долларом минимумов 2017 года, установленных в районе 56 рублей. Однако в ближайшее время, когда уйдет поддержка со стороны налогового периода, «медведям» будет тяжело удержать инициативу в своих руках».