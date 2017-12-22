Проведенная на прошлой неделе атака хакеров группировки Cobalt на банк «Глобэкс» не была единственной — одновременно, предположительно, те же злоумышленники похитили средства со счетов Севастопольского Морского Банка . Об этом ТАСС сообщили три источника в сфере информационной безопасности, осведомленные о событиях в Крыму.

В четверг, 21 декабря, на сайте севастопольской кредитной организации появилось объявление об ограничениях в работе ряда банкоматов. В банке это объясняли проведением профилактических работ, однако собеседники ТАСС подтвердили, что речь идет о ликвидации последствий хищения средств — оно, предполагают источники, было совершено в результате получения злоумышленниками доступа к информационным системам и через них к счетам банка с помощью вредоносного ПО с последующим обналичиванием средств через банкоматы.

«По нашей информации, коллеги в Севастопольском Морском Банке немного пострадали», — сообщил один из них.

В самой кредитной организации факт атаки или ее отсутствия комментировать отказались, однако отметили, что клиенты могут пользоваться интернет-банком без дополнительных ограничений.

По мнению собеседника ТАСС, сумма ущерба, которую нанесли хакеры Севастопольскому Морскому Банку, незначительна и проблем с ликвидностью у него быть не должно. «Банк весь год хорошо развивался, поводов для беспокойства нет и не было», — отметил он. Как позднее подтвердил еще один эксперт, хакеры похитили более 10 млн рублей.

Согласно информации другого источника в банковских кругах, в заявлении в полицию банк указал сумму ущерба в размере 24 млн рублей.